Avete presente la rivolta annunciata da Patrizia Pellegrino per ribellarsi alle cattiverie dette da Katia Ricciarelli? Ricordate la voglia dell’attrice di andare al centro del palco per bloccare Alfonso Signorini e protestare contro la cantante? Bene, vi faccio uno spoiler: non è accaduto nulla di tutto ciò.

Ieri sera il conduttore è entrato nella casa del GF Vip per bacchettare tutti i vipponi, ma ha deciso di non squalificare nessuno. In qualche modo il direttore di Chi ha anche spiegato da dove arrivano certi discorsi problematici della Ricciarelli e Patrizia Pellegrino sembra aver apprezzato l’intervento di Signorini.

“Quello che abbiamo visto non è stato bello. In ogni caso io spero per davvero che il tuo discorso abbia cambiato gli animi. Perché a me è arrivata una rabbia generale da parte di tutta l’Italia. Tante famiglie, donne, ragazze e ragazzi mi hanno detto ‘Patrizia ti prego devi dire che noi non ce la facciamo più a vedere una persona così negativa, che lancia messaggi così sbagliati che arrivano nelle nostre famiglie’. Quindi a nome di tutti loro io dico grazie a te che sei riuscito con la tua parola così buona e giusta a calmare la situazione”.

Ecco in esclusiva choc una clip di Patrizia Pellegrino furiosa che protesta e urla al centro dello studio del GF Vip…



Clarissa Selassié – come Patrizia Pellegrino – su quello che è successo al GFVip.

“Credo che siano scuse poco sentite. Conoscendo le persone con cui sono stata insieme per tre mesi ti assicuro che non erano sentite da nessuno, inclusa mia sorella. Anche Lulù ha sbagliato ed ha capito che certe parole non si usano e sono offensive. Però nel momento in cui le è stato toccato un trauma nel dire una frase che lei si è sentita dire tante volte nella vita – parole che hanno ferito anche me e mia madre – credo che sia la persona adulta come Katia a dover dire ‘Lulù hai sbagliato e la cosa che ti ho detto è tremenda, però cerchiamo di riportare la pace qui dentro’. Secondo me questo doveva accadere”.

Chi sperava di vedere il GF Vip Hunger Games si è ritrovato il Grande Fratello Tutti Insieme Appassionatamente.

