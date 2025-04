Patrizia Pellegrino: “Mi piace Meloni, ma sugli omosessuali sbaglia”

Sabato sera su Rai Uno andrà in onda la terza puntata di “Ne Vedremo Delle Belle”. Nell’attesa, Patrizia Pellegrino ha espresso le sue opinioni su alcune colleghe, in particolare su Valeria Marini. In un’intervista a Fan Page, l’attrice napoletana ha rivelato che Valeria a volte usa modi troppo bruschi nei suoi confronti, accusandola anche di acquistare follower su Instagram. Pellegrino ha commentato: “Non mi piace il modo aggressivo e inappropriato di Valeria di esprimersi contro di me. Abbiamo avuto un piccolo scontro, ma lei si è scusata e io ho accettato. Tuttavia, ho capito che è nel suo carattere. Valeria crede nel principio ‘parlate bene o male, purché se ne parli’, e questo approccio può generare opinioni negative su di lei. Io, che amo il pubblico e il teatro, non voglio esasperare questa dinamica”.

Inoltre, Patrizia ha commentato la situazione politica attuale, esprimendo apprezzamento per Giorgia Meloni, ma criticarne le posizioni sui diritti LGBTQ. Ha sottolineato: “Mi piace la Meloni per la sua forza e carisma, ma critico la sua chiusura verso gli omosessuali. Credo che abbiano gli stessi diritti degli etero. Le posizioni di Elly Schlein, invece, sono più aperte e inclusivi. Leggo due giornali al giorno e seguo attentamente quanto accade. Siamo nel 2025 e dobbiamo riconoscere che siamo tutti uguali; l’orientamento sessuale non conta, ciò che conta sono i valori umani e il rispetto”. La tensione tra Pellegrino e Marini crea un clima intrigante per il programma.