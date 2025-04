Patrizia Pellegrino litiga con Frank Matano: “Sciacquati la bocca!”

La scorsa settimana, durante la seconda puntata di "Ne Vedremo delle Belle", Frank Matano ha fatto una battuta offensiva nei confronti di Patrizia Pellegrino, che ha reagito malamente, definendolo pubblicamente uno str0**o sui social. Ieri sera, appena entrata in studio, Patrizia ha affrontato Matano, ricordandogli la sua lunga carriera di 43 anni e chiedendo rispetto per le donne. Ha sottolineato che le sue parole erano ingiustificabili, soprattutto per una persona della sua esperienza.

Valeria Marini ha cercato di intervenire, ma Patrizia ha con decisione chiesto a Valeria di tacere, continuando il suo attacco. Matano ha risposto alle accuse di Pellegrino, dicendo che l’affermazione che lo aveva offeso era volgare e che Patrizia non mostrava autoironia. La Pellegrino ha ribattuto, confermando di ritenere Matano uno str0**o e sostenendo di non essersi arrabbiata se la battuta fosse stata ironica. Ha condiviso che, dopo l’accaduto, molti familiari l’avevano contattata per esprimere la loro indignazione.

La situazione si è intensificata quando Matano ha replicato con una frecciatina, suggerendo che solo i suoi familiari le volessero bene. Valeria Marini ha eventualmente preso la parola, accusando Patrizia di aver mancato di rispetto a Matano, che ha il compito di giudicare. Ha difeso la posizione del giudice, affermando che le parolacce non dovrebbero essere usate e sottolineando l’importanza dell’ironia nell’ambito del giudizio. La tensione tra Pellegrino e Matano ha spinto Valeria a difendere il ruolo della giuria.