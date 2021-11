Già lo scorso maggio si parlava di un possibile ingresso di Patrizia Pellegrino al GF Vip (insieme alla figlia) e anche se con un po’ di ritardo la showgirl napoletana alla fine ce l’ha fatta. Ieri sera Patrizia è entrata in casa di Cinecittà e nella clip di presentazione ha criticato Soleil ed Alex Belli.

“Parliamo di chi mi piace meno in questa edizione. Soleil di sicuro, lei conosce bene il mezzo televisivo. La trovo presuntuosetta, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri. Alex è diventato manipolatore, vuole imporsi per forza. Lo sento poco vero e troppo costruito. Voglio scoprire la loro vera personalità. E voglio la verità a tutti i costi”.

Questo le è costato un benvenuto al vetriolo da parte della Sorge.

“Napoletana Doc, attrice, donna di spettacolo, ma soprattutto mamma” Una donna dal carattere forte che non le manda di certo a dire sta per varcare la Porta Rossa #GFVIP pic.twitter.com/Oei3IMJ4t4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Patrizia e Soleil promettono grandi scintille 😏⚡️ #GFVIP pic.twitter.com/4QwLssnC3v — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Soleil (che ha visto la clip di Patrizia) ha subito riferito ad Alex quello che ha sentito e lui ha voluto affrontare la new entry. A sorpresa Patrizia Pellegrino si è rimangiata tutto ed ha detto soltanto di avere dei dubbi su Soleil: “Io contro te e Soleil? Ma quando mai. Poi ti conosco da una vita. Magari ho detto che lei sta cercando di ammaliarti con il suo fascino e tu ti sei lasciato ammaliare un po’. Soltanto questo, non ho detto nulla di più. La sensazione esterna era di uno che era ammaliato dalla bella ragazza. Però mi fido che mi dici che anche lei è rimasta incastrata in questo sistema. Ti conosco da tanto e quindi ti credo se dici che Soleil non ha doppi fini nei tuoi confronti“.

Alex si è appartato con Soleil ed è stato chiaro: “Lei mi dice che sono falso? Ma lo sarà lei, mi conosce da tanto e alle feste mi ha sempre riempito di complimenti. Che non mi faccia più i sorrisini, perché non ci casco adesso. Questa avrà pensato di schierarsi contro di noi per farsi due confronti e avere un po’ di visibilità. Direi che è partita con il piede sbagliato“.

Il confronto con Soleil e Alex.

A notte fonda Soleil era con Alex in veranda e quando ha visto passare Patrizia l’ha chiamata per avere un confronto: “Vieni qui Patrizia così parliamo. Tu hai detto che io sono altezzosa, antipatica e presuntuosa. Stai dimostrando di avere dei pregiudizi. E io non sono tenuta a dimostrare proprio nulla a una persona che parte così. Non devo farti ricredere su niente, sei tu che hai un pregiudizio. Hai dato dei giudizi e non ricordi bene. Non è vero nulla che hai detto che sono intelligente, ma hai specificato che io e Alex eravamo tra i meno simpatici per te e che lui era anche un falso e manipolatore. Ti rendi conto che sei andata da Alex a dirgli che si è fatto abbindolare da “quella ragazzina?! Lo sai che non è carino tutto questo? Devo dirti che non fai una bella impressione se inizi in questa maniera“.

La nuova gieffina però ha cambiato decisamente atteggiamento rispetto alla clip in cui si è presentata: “No tesoro, ricordi male, davvero. Io ho detto che sei molto bella e intelligente e che conosci la tv. Era la mia voce, saprò cosa ho detto? Poi Alex lo conosco da tantissimo. Qui dentro magari mi ha dato un impressione diversa dal fuori ma non ho detto niente di particolare. Anzi da casa ti guardavo e pensavo ‘quanto è bella, chissà com’è dal vivo, sarebbe perfetta per recitare a teatro insieme a me’. Sai che ti vedrei bene nel mio nuovo spettacolo?“.

Soleil e Alex mi stanno facendo morire in questo momento ⚰️ Non le credono manco a pagarli#gfvip pic.twitter.com/vsG1fo02Gn — vintageaddicted (@cestlaviemacher) November 23, 2021

Ahahahaha ma questa ora ritratta? Si è già scavata la fossa con alex e soleil #gfvip — Albachiara (@Albachiara2022) November 23, 2021

Le pretese per la spesa.

Donna Patrizia ha fatto innervosire anche Manila Nazzaro, che ieri notte stava parlando della lista della spesa. L’attrice ha chiesto di mangiare il pesce due o tre volte alla settimana e la coinquilina l’ha subito fermata: “Noi qui non mangiamo pesce. Ok, sì costa come la carne ma non lo prendiamo mai, non è buono quello che arriva. Ci abbiamo già provato e non lo prenderemo“.

Patrizia che vuole mangiare pesce 3 volte a settimana 🙃hai sbagliato programma teso nn è il Ristorante #gfvip pic.twitter.com/UQWbdsrPMS — Dorothy (@Dorothy02223547) November 23, 2021

Patrizia: io mangio un po’ di pesce, non posso mangiare sempre carne Nella mente di Soleil: who’s gonna tell her#gfvip pic.twitter.com/n3YTl16RJc — Jessica Paluzzi (@Jessica196j) November 23, 2021

Patrizia Pellegrino, i primi scivoloni.

Non soltanto attacchi e cambi di rotta, ma anche due gaffe nella prima notte al GF Vip dell’attrice. La Pellegrino rivolgendosi (in maniera ironica) a Soleil Sorge l’ha paragonata ad un dittatore: “Ma tu chi sei Hitler?“. Poco dopo la nuova gieffina ha dato un consiglio bislacco a Lulù, dicendole che spesso gli psicologi non servono: “Devi cercare te stessa, molto spesso uno pensa di dover andare dalla psicologa, non ser… serve un’amica una persona sincera. Qualcuno che ti faccia leggere dentro di te quello che tu non riesci a leggere e questo è importante“.