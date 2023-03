Patrizia Pellegrino e Jane Alexander per 'La Venexiana' al Manzoni di Roma

L’opera è datata al Cinquecento, ben mezzo millennio fa… ma il tema è più che mai attualissimo: la trasgressione femminile e la libertà sessuale, ancor più in particolare il concedersi delle donne non per sentimento e men che mai per dovere ma per puro piacere. E’ ‘La Venexiana’, testo di anonimo, che fino a domenica sarà in scena al teatro Manzoni di Roma con Patrizia Pellegrino e Jane Alexander attrici protagoniste.

“Tenendo fede al tema dell’erotismo che pervade tutta l’opera – spiega la regista Cinzia Berni – la vicenda è un pretesto per tracciare uno spaccato della aristocrazia veneziana, incentrandosi sull’universo femminile e presentando in un’ottica inedita il gioco amoroso diretto dalla donna anziché dal maschio”. ‘La Venexiana’ è la storia di due donne, una sposata e una vedova, entrambe innamorate di un affascinante ragazzo che passa da un letto all’altro, da una promessa sposa all’altra. Con l’aiuto di due devote cameriere e di un ‘intrallazzino’, le due donne si contenderanno i favori del giovane, cercando ciascuna di vincere questa battaglia d’amore o meglio di sesso.

Non a caso, dato il tema scabroso, non solo per l’epoca, l’opera fu composta per una rappresentazione solo privata, da un autore che volle restare anonimo e cadde subito nell’oblio, fino al giorno in cui il filologo Emilio Lovarini la scoprì nell’unico manoscritto che la conserva e la pubblicò nel 1928 con un notevole consenso critico e successo teatrale, da cui il regista Mauro Bolognini trasse anche un film con Laura Antonelli protagonista ed Ennio Morricone compositore delle musiche.

(di Enzo Bonaiuto)