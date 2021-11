Patrizia Pellegrino questo primo pomeriggio si è ritrovata fra due fuochi: da una parte Soleil Sorge, dall’altra Miriana Trevisan.

L’ex showgirl di Non è la Rai stava infatti dormendo beata quando Soleil Sorge ha urlato a gran voce il suo nome: “Mi hai svegliata facendomi paura, non urlare mai più così il mio nome!“. “Ma in questa casa urlano sempre tutti, lo faccio io e devi rompermi? Non sapevo che dormissi, sono le una del pomeriggio!“.

La miccia è scattata perché Soleil ha trovato delle extension di Miriana in una piastra per i capelli. “Basta, smettila di parlarmi, stai solo rosicando. Capisco la menopausa ma stai calma zia!“. Patrizia Pellegrino – presente alla scena – ha provato a calmare la gieffina, ma quando la Trevisan è tornata c’è stato poco da fare.

“In una casa dove tutta la gente urla, evita proprio, evita perché non sei lucida. Torna a riposare perché non stai tanto bene. Miriana per favore, non mi parlare più. Ho chiesto a tutti di chi fossero, mi hanno detto che erano le tue extension e ti ho chiamata ‘Mirianaa’, ora in una casa dove tutti alzano la voce mi devi venire a rompere? Non mi parlare non ti sopporto più! Che cosa vuoi? Basta!”.

Soleil ha poi continuato:

“Non mi parlare più, torna a dormire! Vai in bagno e scarica tutta questa rabbia che hai. […] Questa scenata da isterica con me te la risparmi, non sopporto più questo modo vittimistico che hai”.

Per Patrizia Pellegrino non c’è stato niente da fare.

Le due hanno continuato a litigare non arrivando a nessuna pace.

Soleil a Miriana: “CAPISCO LA MENO PAUSA PERÒ DATTI UNA CALMATA ZIA” 😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/LC3jGiJiJJ — So.Cucu Alberto😜💕🎶 (@ilbreano) November 26, 2021