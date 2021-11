Patrizia Mirigliani al GF Vip ha chiarito la sua posizione su Miriana Trevisan ed ha spiegato di non aver mai pensato che la gieffina sia una “strega” o una brutta persona. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv la mamma di Nicola Pisu ha fatto chiarezza ed ha però aggiunto che la Trevisan – secondo lei – non è la donna adatta a suo figlio.

“In verità non penso siano molto compatibili. Secondo me Miriana non è la donna giusta per mio figlio Nicola. Non li vedo in sintonia, ma non ho nulla contro di lei. […] I problemi di mio figlio con le dipendenze? Diciamo che è un dramma che affonda le radici nella sua insicurezza alimentata dalla mancanza di una figura paterna e il bullismo.”

La patron di Miss Italia oggi è intervenuta anche su Instagram e si è arrabbiata con alcuni gieffini, ma senza fare nomi: “Mentre Nicola presumibilmente ha una rottura del coccige, c’è qualcuna che continua a prenderlo in giro. Assurdo“.

(Nicola ha una frattura grave)

Manila riferito a Nicola: una persona che calde in quel modo ti fa capire che individuo è…nemmeno mi ha salutato stamattina

Alex: non se ne frega di niente e di nessuno MAMMA PATRIZIA SAPPI CHE ANCHE QUESTA VOLTA TI SOSTENGO ✈️

Patrizia Mirigliani sul post Instagram (frecciatina) rivolto a Manila Nazzaro.

“Sapete tutti che io ho una vena molto ironica. Ogni volta che faccio dei tweet o post se ne parola molto. IO non sono contro Manila o altre mie Miss. Sono ironica e mi piace la simpatia. La corona non è caduta, ma si è spostata. Quando parliamo tra noi amici di Miss Italia, quando sentiamo una frase un po’ strana o inopportuna, diciamo ‘oops ti si è spostata la corona’. Quando Manila ha fatto quella battuta su mio figlio ‘Nico non sa nemmeno perché è qui’, sono rimasta un po’ stranita. Non è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere. Diciamo che è stata una cosa divertente quella della corona, non sono arrabbiata. Sono diventata un’idolo del web? Addirittura? Grazie!”

