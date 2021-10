Patrizia Mirigliani in questi giorni è stata al centro di una polemica per dei post Instagram che ha fatto sul figlio Nicola. Il primo era un acronimo ‘N.F.P.I.G’ (non farti prendere in giro) e il secondo (che è stato caricato sul profilo di Nicola), in cui Miriana Trevisan veniva paragonata alla Strega Amelia. La patron di Miss Italia ieri sera è tornata al GF Vip ed ha spiegato che il ‘non farti prendere in giro’ era generico e non riferito a nessun gieffino in particolare.

“Io non penso che tu sia fesso Nicola. Credo invece che tu sia una persona straordinaria. Se io ho mandato quel messaggio su Instagram l’ho fatto perché da madre ho voluto fare uno sfogo. Questo perché nessuno si approfittasse della tua grande bontà d’animo. Non era un messaggio rivolto ad una persona in particolare. Piuttosto era una cosa rivolta a tutti quelli che potrebbero farti del male. Ci sono state delle critiche per il mio acronimo e mi sono chiesta con quanta facilità le madri che aiutano i figli debbano essere messe da parte. Io e te siamo stati insieme tanti anni e ci siamo salvati a vicenda. Non badare quindi ad una frase. Io per il tuo bene ti dico di non metterti in mano a gente non buona e che non ti apprezza”.

“Non ho nessun problema con Miriana. Non la cito perché sono una madre che vedo una storia nascere. Non so se devo dare valore a questo rapporto. Sono in una casa in cui tutto si amplifica. Adesso sono abbastanza vicini, ma poi uscendo le cose potrebbero cambiare. Io non mi voglio inserire in questo rapporto. Ho visto delle dinamiche che mi fanno capire che non c’è stabilità. Non faccio passi in avanti perché non ho visto una cosa fissa. Se mi piace Miriana? Non vorrei poi scatenare le cose che sono successe dopo i post che ho fatto. Lei prova questi sentimenti per te Nicola? Perché io non ho capito bene questa cosa Nico. […] Il post su Miriana vista come la Strega Amelia è soltanto perché leggi la mano e fai queste cose, ma era tutto ironico. […] Io a mio figlio consiglio di mantenere un bel rapporto di amicizia con Miriana. Lei mi sembra una persona positiva sotto certi aspetti. Però nello stesso tempo direi di non correre con lei, perché potrebbe restare tutto un’amicizia. – ha concluso Patrizia Mirigliani – Non voglio delusioni per Nico, perché non gli farebbero bene in questo momento”.

