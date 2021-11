Nicola Pisu durante l’ultima puntata del GF Vip ha avuto un acceso scontro con Miriana Trevisan e si è lasciato scappare una frase davvero infelice. Nella casa e sul web è scoppiata una polemica e ieri sera Patrizia Mirigliani ha rotto il silenzio (©) ed ha parlato al figlio, ma senza menzionare la bufera che l’ha travolto. La donna si è limitata a scrivere una dolce dedica al ragazzo.

“È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma”.

Intervistata da Giulio Pasqui per Il Fatto Quotidiano, la patron di Miss Italia ha criticato l’atteggiamento di Miriana Trevisan: “Il punto è che le parole hanno un peso e possono ferire, soprattutto se si è fragili. In quei casi le frasi dure sono come frecce che feriscono. Nico a Miriana ha chiesto soltanto coerenza.Mio figlio non ha giocano con Miriana e nemmeno con altre donne, ha sempre rispettato i sentimenti di tutti. Parliamo di un ragazzo che vuole innamorarsi, quindi a maggior ragione non va umiliato o offeso. Secondo me Miriana Trevisan è entrata al GF Vip in cerca di una visibilità. Nulla contro, è anche legittimo, i reality servono anche a questo, ma non ad offendere. Nicola non vuole essere un giocattolo. Perché sì, anche gli uomini vengono usati, non soltanto le donne“.

“Nicola è un libro aperto. Qualsiasi cosa che dice fa un danno e non si accorge. Tutto glielo abbiamo suggerito una uscita dalla porta di servizio. Lui è così, con tutto l’amore che abbiamo. Miriana avrebbe dovuto fermarsi dall’inizio perché è un ragazzo troppo da costruire per i suoi bisogni. Perché lui è un bel ragazzo e ti viene voglia di riempirlo di baci ma dopo non va bene e occorre fermarsi. – ha dichiarato Jo a Casa Chi – Per lui occorre un bel percorso di psicoterapia e non il GF Vip perché è diventato rancoroso e questa storia non gli ha fatto bene. Questo lusso di sentirsi 20 persone che lo accolgono e lo proteggono… ecco, questa cosa qua non l’ha capita, non ha capito questa grande opportunità.

La frase infelice è stata l’apoteosi, non è giustificabile. Se sei stato rifiutato non puoi pensare di essere vittima e diventare carnefice. Non possiamo accettarla. E’ inaccettabile anche che dopo la sorpresa del figlio di una donna tu non fai nulla… ma cosa cazz* è questo amore se poi non lo pratichi? E’ un amore finto”.