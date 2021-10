Patrizia Mirigliani e l’acronimo incriminato. Sembra quasi il titolo di un libro di J.K. Rowling, ma così non è.

Un paio di settimane fa la patron di Miss Italia ha scritto su Instagram “Nell’acronimo un messaggio per mio figlio Nicola. Chi indovina di voi? N.F.P.I.G.”. Ovviamente tutte le risposte sono state “Non Farti Prendere In Giro” e questa frase l’ha ipotizzata anche Miriana Trevisan.

Quando l’ex showgirl di Non è la Rai e Patrizia Mirigliani si sono incontrate nella casa del Grande Fratello Vip, quest’ultima ha giustificato l’acronimo come una goliardata: “Non era un messaggio rivolto ad una persona in particolare. Piuttosto era una cosa rivolta a tutti quelli che potrebbero farti del male. Ci sono state delle critiche per il mio acronimo e mi sono chiesta con quanta facilità le madri che aiutano i figli debbano essere messe da parte“. Ma a quanto pare la risposta era un’altra.

Intervistata dal settimanale Chi, la Mirigliani ha così svelato quale sarebbe il vero significato dell’acronimo.

“Quello che volevo chiarire lunedì in puntata è che quel messaggio in codice, N.F.P.I.G., era un gioco che ho fatto per alleggerire la mente, dicendo: “Vediamo chi indovina?”. E, invece, sono andati tutti in una direzione senza aspettare la mia risposta. Il messaggio era legato a un video in cui mio figlio mi diceva: “Mamma, sei contenta che vada al GF Vip, non ti dispiace se rimarrò dentro?” e io gli rispondevo: “Speriamo che tu rimanga il più possibile!”. Il significato dell’acronimo era: “Non Finire Presto Il Gioco”. Non dò giudizi su lui e Miriana, perché è un gioco e perché la vita di mio figlio è sempre stata gestita da lui. Quando la strada non era quella giusta gliel’ho detto, ma non ho mai imposto nulla”.