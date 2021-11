La scorsa settimana Patrizia Mirigliani ha registrato un video in cui ha preso le parti di Nicola ed ha chiesto ad Alfonso Signorini di fare chiarezza su alcune parole forti che qualcuno dentro la casa del GF Vip ha riservato a suo figlio. Adesso che il 33enne è uscito però le cose sono cambiate, sua madre pare abbia messo da parte il dolore che le hanno causato certe affermazioni. Nicola infatti – intervistato dai giornalisti di Casa Chi – ha svelato quello che gli ha detto sua madre non appena è tornato a casa. Stando alla versione dell’ex gieffino Patrizia sarebbe serena e gli avrebbe detto soltanto cose positive.

“Lei in privato mi ha detto che è stata fiera di me. Era felice di rivedermi a casa, molto contenta. Mi ha anche detto che ho fatto un bellissimo percorso e che mi sono comportato bene. Ha aggiunto che fuori tutti mi vogliono bene e molti mi hanno sostenuto. Poi che c’erano tanti ragazzi che volevano che andassi avanti e non uscissi. Mi ha fatto piacere questo”.

Quindi nemmeno un accenno alla “Strega Amelia”?

La strega Amelia ahahaha lo staff di Nicola mi fa schiattare AHAHHA Nic salvati #gfvip pic.twitter.com/TvF6p4l19t — FICA SOPHIE FUORI TREVISAN (@turututiti) October 21, 2021

Patrizia Mirigliani delusa da Manila Nazzaro.

Non soltanto felicità per il percorso di Nicola, Patrizia Mirigliani in una nuova intervista rilasciata a La Stampa si è tolta un sassolino dalle scarpe. La patron di Miss Italia si è detta delusa da Manila Nazzaro, per come ha trattato suo Pisu al GFVip.

“All’inizio non ero molto d’accordo che entrasse, avevo paura. Lui è moto fragile e come abbiamo visto la gente è poco disponibile a comprendere ed aiutare. In pochi hanno dimostrato empatia nei suoi confronti. Chi mi ha deluso di più? Manila Nazzaro, una delle mie miss. Lei conosceva la storia di Nicola più di altri. Con lui era stizzita, non so cosa si aspettava da Nic. Per me è stata una delusione. Forse per lei è inconcepibile un ragazzo che sbaglia, ci vorrebbe un po’ più di umanità”.

Nicola Pisu deluso da Manila Nazzaro: “Sparlava di me alle spalle e non era l’unica” https://t.co/jyr3beechZ #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 17, 2021