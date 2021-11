Patrizia Mirigliani è una mamma piuttosto ingombrante ed i suoi commenti sulla relazione fra suo figlio Nicola Pisu e Miriana Trevisan, nata dentro la Casa di Cinecittà, ne sono una dimostrazione. Ora che Nicola è stato eliminato ed ha chiuso con la Trevisan è tornato sul mercato. Sua mamma lo sa, per questo motivo ha stabilito per lui una regola non scritta ma che deve rispettare: giù le mani dalle sue Miss.

L’edizione 2021 di Miss Italia deve ancora svolgersi, ma nel dubbio nessuna delle partecipanti può diventare la nuova fidanzata di Nicola Pisu.

Infine, parlando di Manila Nazzato, Patrizia Mirigliani ha aggiunto: “Manila è una Miss del concorso e le vogliamo tutti bene. Sicuramente dispiace, a me e a Nicola per l’atteggiamento un po’ duro che ha avuto nei confronti di Nicola“.

Quando Nicola era ancora in casa, la patron di Miss Italia parlò così di Miriana Trevisan.

“Io difendo Nicola, come lo sta facendo tantissima gente qui fuori. Miriana Trevisan è entrata al Grande Fratello in cerca di una visibilità, e questo è assolutamente legittimo. I reality servono anche per questo, ma non per offendere. Un personaggio pubblico deve essere consapevole della responsabilità e dell’esempio che rappresenta per chi è fuori dalla Casa. Nicola sta vivendo il Gf come un’esperienza di vita, che lo aiuti a risolvere i suoi problemi che già conosciamo. Lui sta rivendicando il suo diritto di essere un uomo con la sua dignità, che non è un prerogativa solo femminile. Non vuole essere un giocattolo. Perché sì, anche gli uomini vengono usati, non soltanto le donne”.