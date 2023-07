Patrizia Mirigliani: “Le donne trans non possono partecipare a Miss Italia”

Patrizia Mirigliani può tirare un sospiro di sollievo perché dopo anni di porte in faccia la Rai meloniana vorrebbe riportare sul primo canale il concorso di bellezza Miss Italia. Al momento non c’è niente di certo, se non che – al contrario di quanto visto in Olanda – nel nostro paese possono partecipare al concorso solo le donne biologiche.

Intervistata da Radio Cusano Campus, Patrizia Mirigliani – commentando l’incoronazione di Rikkie Valerie Kollé – prima donna transgender a vincere il titolo di Miss Olanda, ha dichiarato: “Ultimamente i concorsi di bellezza cercano di fare notizia usando anche delle strategie che secondo me sono un po’ assurde“, accusando implicitamente la Kollé di aver vinto non perché la più bella (?).

Trans model and actress Rikkie Valerie Kollé has been crowned Miss Universe Netherlands 2023. 👑🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/xURY865Ru6 — Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2023

Patrizia Mirigliani: “Il mio concorso prevede che bisogna essere donna dalla nascita per partecipare”

“Sin da quando è nato, il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere donna sin dalla nascita. Probabilmente perché, già allora, si prevedeva che la bellezza potesse subire modificazioni, o che le donne potessero subire modificazioni, o che gli uomini potessero diventare donne”.

La donna ha poi continuato:

“La semplicità premia sempre. Al nostro concorso partecipano ragazze tatuate, con piercing, extension. Fa tutto parte del nuovo modo di raccontarsi delle donne, però tutto ciò che è eccesso per accentuare l’estetica cerchiamo di non agevolarlo. Gli eccessi non vanno bene. Quanto ai cambiamenti della società, un tempo il regolamento di Miss Italia precludeva la partecipazione alle donne sposate. Mio padre dovette, a malincuore, togliere la corona a Mirca Viola, moglie e mamma. Oggi però il regolamento è cambiato”.

Al momento, quindi, le donne transgender non possono partecipare alle selezioni di Miss Italia. E se lo dice un regolamento scritto 84 anni fa allora vale tutto.

Che ne sa lei della sosia ofisciale trans de Riana.