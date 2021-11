“Dopo la durezza di alcune affermazioni rivolte a mio figlio ancora in questa puntata, come donna e rappresentante del mondo femminile, mi sento di dire questo…Ascoltate!

Voglio condividere con voi una tematica che mi sta molto a cuore, perché mi ha ferito. Parlo di lunedì scorso. Mio figlio è una persona che ha avuto i suoi problemi, una persona, ingenua e pura. Però che Nicola possa far paura a qualcuno mi fa proprio ridere. Io ti prego Alfonso, chiarisci questo punto perché è davvero antipatico. Nicola è la persona più dolce e carina verso il mondo femminile, tra tutti quelli che conosco.

Il sentimento che provava per questa donna era puro, così com’è lui. Dai, ma come si fa a parlare di ‘paura’? Ma lasciamo perdere. Stiamo offendendo le persone che davvero dovevano avere paura di qualcuno che ha fatto loro del male. Stiamo offendendo le donne che ne hanno subite tante. – ha concluso Patrizia Mirigliani – Non tocchiamo questi punti, perché non sono affatto belli. Quindi direi di rivedere bene ciò che viene detto”.