Quest’anno al GF Vip c’è un po’ di Miss Italia. Manila Nazzaro infatti è stata incoronata nel 1999 nel più famoso concorso di bellezza italiano e nella casa ha ritrovato il figlio della patron Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu. Il giovane ha legato molto con Soleil Sorge, tanto che ieri sera ha confessato a Davide Silvestri di essersi preso una bella cotta: “A me piace tanto lei. Quando è vicino sento un’attrazione, credo di provare qualcosa. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Vorrei tanto provare a baciarla“.

Eppure Manila Nazzaro ha consigliato a Soleil di staccarsi un po’ da Nicola ed avvicinarsi alle donne: “Non stare tutto il giorno con Nicola. Che lui lo vedi sta sempre sdraiato. Io gli voglio un gran bene, lo conosco da quando era piccolo, però cerca di capirmi. Poi è un maschio, tu dovresti avere accanto anche una donna. Cerca di seguire quello che voglio dirti. Poi ovvio che è un ragazzo dolce e carino, io conosco benissimo la madre, figurati non voglio sminuirlo“. Le frasi di Manila non devono essere piaciute a Patrizia Mirigliani, visto che poco fa le ha lanciato una bella frecciatina.

Ma quindi avremo mamma Patrizia contro Manila venerdì sera #gfvip pic.twitter.com/Fbf2pcQqTw — ♎️DioBenedicaChiSeNeFrega (@pelandrone_) October 6, 2021

La shade di Patrizia Mirigliani.

La madre di Nicola Pisu ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’animazione di Manila Nazzaro che rischia di perdere la corona di Miss Italia. Il tutto accompagnato da una frecciatina adorabile: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona“. A questo punto mi auguro che Alfonso faccia tornare la Mirigliani per un faccia a faccia con la miss con “la corona spostata”.

Ragazzi la signora Patrizia Mirigliani e sottolineo signora se questa volta ha sbottato é perché non ne può più, ha lasciato correre la prima, la seconda, terza. Perciò tutti i fan di Manila che la criticate state certi che la vostra protetta sarà fuori prima possibile! #gfvip — Filippo (@Filippo79167228) October 6, 2021