Patrizia Mirigliani ha dimostrato di essere una madre forte e coraggiosa. La donna dopo anni di sofferenze è arrivata a denunciare il figlio per cercare di aiutarlo con i suoi gravi problemi di dipendenza. Allo stesso tempo la patron di Miss Italia non ha esitato a prendere le parti di Nicola Pisu contro le gieffine che hanno sparlato di lui. Le parole di Katia Ricciarelli hanno ferito molto la Mirigliani.

“Al GF Vip è entrato un ragazzo con diversi problemi, con un isolamento importante che ha creato negli anni. Ciò che ha detto Katia Ricciarelli non mi è piaciuto e me le ha fatte girare e anche tanto. Mi arrabbio anche perché lei lì dentro è come la nonna di tutti. Ha sparlato dicendo che non capisce Nicola quando parla. Lui non è entrato nel reality da macho sicuro e non è un attore. Nicola sta facendo enormi sforzi e la sua battuta non me l’aspettavo. Davanti a queste battute brutte sono rimasta allibita e mi sono detta che c’è una pochezza del genere umano. Quindi lei è una persona che non capisce che ci sono esseri umani con dei problemi ed è meglio che non vada oltre”.