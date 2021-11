Patrizia Mirigliani ha sempre avuto delle perplessità sul rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. La patron di Miss Italia però nelle scorse settimane ha anche cercato di misurare le parole sulla gieffina, ma qualcosa è cambiato dopo l’ultimo scontro tra Nicola e Miriana. Intervistata da Giulio Pasqui per Il Fatto Quotidiano, Patrizia Mirigliani ha detto che la Trevisan è entrata al GF Vip in cerca di visibilità e che non è stata corretta con suo figlio.

“Le parole hanno un peso e la storia di Nicola dimostra quanto possono fare male perché se sei fragile, diventano dei proiettili capaci di colpire nel profondo. Nicola ha chiesto soltanto coerenza da parte di Miriana, e cosa si è meritato? Tutte queste belle parole. Mi hanno dato molto fastidio, lo ammetto. Mio figlio ha sempre rispettato le donne e non ha mai giocato con i sentimenti di nessuna.Lui ha voglia di innamorarsi, perché gli fa bene; si sta dimostrando coraggioso. La correttezza non deve mai mancare. Non si può umiliare o offendere gli altri”.

Patrizia che sente Miriana dire “dopo che è entrata la madre non ho più freni” e allora rilascia un’intervista dicendo che in realtà lei è in cerca di visibilità #gfvip pic.twitter.com/TKmg6wgbXt — sil 💫 (@sil_smil) November 5, 2021

Patrizia Mirigliani: “Nicola non è un giocattolo”.

“Io difendo Nicola, come lo sta facendo tantissima gente qui fuori. Miriana Trevisan è entrata al Grande Fratello in cerca di una visibilità, e questo è assolutamente legittimo. I reality servono anche per questo, ma non per offendere. Un personaggio pubblico deve essere consapevole della responsabilità e dell’esempio che rappresenta per chi è fuori dalla Casa. Nicola sta vivendo il Gf come un’esperienza di vita, che lo aiuti a risolvere i suoi problemi che già conosciamo. Lui sta rivendicando il suo diritto di essere un uomo con la sua dignità, che non è un prerogativa solo femminile. Non vuole essere un giocattolo. Perché sì, anche gli uomini vengono usati, non soltanto le donne”.

Quanto avrei voluto queste parole durante il confronto che la Mirigliani ha avuto con la Trevisan al GF Vip.

Miriana e Patrizia hanno modo di parlarsi… e di chiarirsi. Se la prima ribadisce di non essere innamorata (ma semplicemente attratta) la seconda dice chiaramente di non aver nulla in contrario su una loro ipotetica conoscenza. #GFVIP pic.twitter.com/NHo3qwCicW — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2021