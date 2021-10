Patrizia Mirigliani non è una fan di Miriana Trevisan e non vede di buon occhio la sua vicinanza a Nicola Pisu.

Qualche giorno fa, come vi ho già detto, ha pubblicato su Instagram una foto del figlio con l’acronimo “N.F.P.I.G”, che secondo molti follower nasconderebbe il messaggio: “Non farti prendere in giro“. E non è finita qui, perché sul profilo ufficiale di Nicola è apparso un fotomontaggio che paragona Miriana Trevisan alla strega Amelia, con scritto: “Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia! Salvati Nicola!“.

Patrizia Mirigliani contraria al rapporto tra il figlio Nicola e Miriana Trevisan * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/hcoC2iPG1l — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 21, 2021

Patrizia Mirigliani attacca Miriana Trevisan, che replica: “Mi disturbano i post”

I due post sono stati mostrati alla diretta interessata che ha palesato il suo malessere.

“Da mamma la capisco, ma Nicola è un uomo adulto, sceglierà lui con chi stare. Sapevo che mi sarei dovuta prendere delle responsabilità anche solo perché mi piace un ragazzo più giovane. Ai miei compagni lo avevo detto: vedrete, colpiranno me e non lui. Se questi post inficiano il rapporto? Da parte mia sì. Mi disturbano. Per questo ho preso certe distanze perché immaginavo che potessero succedere”.

Cosa abbia visto la patron di Miss Italia di così sbagliato in Miriana Trevisan non si sa, ma la suocera non approva.