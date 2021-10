Nicola Pisu e Miriana Trevisan sono sempre più vicini e tra i due ci sono stati anche dei baci sotto le lenzuola. Patrizia Mirigliani però non vede di buon occhio questa relazione e l’ha palesato con due post pubblicati su Instagram. Nel primo ha caricato una foto del figlio con un messaggio particolare: “Non farti prendere in giro“. Il secondo invece è stato pubblicato sul profilo del gieffino e in questo Miriana è stata paragonata alla strega Amelia, che ammalia.

Scatta il bacio tra Nicola e Miriana Trevisan ma Patrizia Mirigliani non sembra molto d’accordo… 🙅🏻‍♀️#Pomeriggio5 #GFVIP pic.twitter.com/Z3Sdvhr2gt — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 22, 2021

Miriana non ha preso bene le frecciatine della patron di Miss Italia ed ha anche pianto: “A me queste cose condizioneranno nel rapporto con Nicola. Da madre posso capire il suo timore, ma deve lasciare libero il figlio. Parliamo di un uomo di 32 anni che non fa nulla di strano. Quello che c’è tra noi è pulito e poi non è successo nulla“.

Patrizia Mirigliani, le critiche di Miriana Trevisan.

Ieri la Trevisan si è confidata con le coinquiline ed ha spiegato loro la sua posizione: “Tutto questo caos ha fatto per un semplice corteggiamento. La cosa mi sembra un po’ forte, come se fosse successo chissà cosa. Non ho fatto proprio nulla di male. Avessi fatto qualcosa, io ho la coscienza pulita. Posso ballare il tango, posso danzare con lui e farmi corteggiare. Questo mi fa pensare che la madre non ha fiducia in lui, che devo dirti, non tanto in me. A me basta avere la fiducia di mia madre e della mia famiglia. Perché se dice così non ha fiducia in Nicola“.

Il confronto tra le due donne.

Secondo Blitz Quotidiano e Blasting News stasera la Mirigliani arriverà al GF Vip per un confronto infuocato con la Trevisan.

“Questo lunedì 25 ottobre andrà in onda una nuova puntata in diretta tv condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci saranno nuovi colpi di scena: spazio ai risultati del televoto di questa settimana ma anche per un confronto molto atteso che vedrà protagonista la mamma di Nicola Pisu, la quale varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà”.

Prepariamo i popcorn.

Comunque il confronto di stasera è tra Patrizia e Miriana for me Aiuto #gfvip pic.twitter.com/7E8op1qc6f — Martina Hello it’s me! (@Martina23027506) October 25, 2021