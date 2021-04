Non solo Patrizia Reggiani, adesso anche un altro membro della famiglia Gucci si è scagliato contro il nuovo film di Ridley Scott. In un’intervista concessa all’Associated Press, Patrizia Gucci si è detta delusa per come il regista “”sta speculando” sulla storia della sua famiglia. La donna non ha nemmeno escluso azioni legali contro Scott.

“Siamo davvero delusi. Parlo a nome della famiglia. Stanno rubando l’identità di una famiglia per trarre profitto, aumentare i guadagni del sistema hollywoodiano. La nostra famiglia ha un’identità, privacy. Possiamo parlare di tutto, ma c’è un confine da non superare. Mio nonno era un uomo davvero affascinante, come tutti i Gucci, e molto alto, con gli occhi blu e davvero elegante. Sarà interpretato da Al Pacino, che non è particolarmente alto, e questa foto lo mostra come grasso, basso, con le basette, davvero brutto, ed è una vergogna perché non gli somiglia affatto. E Leto nel ruolo di Paolo? Sono immagini orribili, davvero orribili. Mi sento ancora offesa”.

La pellicola ancora non è uscita e già se ne parla ovunque. Prevedo un successone.

Le parole di Patrizia Gucci all’Associated Press.

