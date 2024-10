Patrizia Groppelli si intromette tra Elodie e Ornella Vanoni: “Lei ha rotto!”

Ornella Vanoni ha recentemente collaborato con Elodie e Ditonellapiaga per re-incidere il suo famoso brano “Ti Voglio” nel nuovo album “Diverse”. In un’intervista, ha espresso un parere critico su Elodie, affermando che deve ancora lavorare sulla sua voce e che dovrebbe prendersi una pausa per aspettare la canzone giusta. Queste dichiarazioni sono state fraintese da molti. Patrizia Groppelli, ospite di Pomeriggio 5 da Myrta Merlino, si è schierata dalla parte di Elodie, sostenendo che, pur riconoscendo il talento di Ornella, l’artista abbia esagerato con le sue critiche, arrivando a dire: “Ci ha anche un po’ rotto le p4lle”.

La conversazione si è poi spostata sui look di Elodie, con Groppelli che ha osservato che se Ornella fosse nata attualmente, avrebbe potuto avere uno stile simile a quello di Elodie, descritta come “mezza smut4ndata sul palco”. Negli anni, i look di Elodie hanno suscitato critiche da altri artisti, come Gino Paoli e Don Backy, mentre comportamenti simili da parte di artisti maschi, come Tony Effe che si esibisce in mutande, non hanno generato le stesse reazioni.

Gino Paoli ha commentato sul fenomeno delle nuove cantanti che mostrano il corpo, ed Elodie ha risposto, sottolineando di avere rispetto per la musica e cercando di trovare un equilibrio tra la sua immagine e il suo talento. Nonostante le critiche, Elodie ha dichiarato che “Ti Voglio” è uno dei suoi pezzi preferiti di Ornella e che è stata felice di lavorare a questa nuova versione con lei e Margherita, una collaborazione che ha portato gioia e spunti artistici.

Elodie ha descritto Ornella come una leggenda della musica leggera italiana e ha sottolineato l’importanza di ogni opportunità di confronto con una grande artista. La tensione tra le generazioni e le diverse espressioni artistiche continua a generare dibattito, ma entrambe le cantanti rimangono figure significative nel panorama musicale italiano.