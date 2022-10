Patrizia e Pamela litigano in confessionale: Signorini stacca la diretta

Scintille in confessionale tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Come ogni giovedì, anche oggi Alfonso Signorini dopo il daytime del GF Vip si è collegato con alcuni vipponi. Questa volta a parlare con il conduttore c’erano le due nemicheamatissime, che hanno iniziato a discutere. Tutto è iniziato lo scorso week end, quando la diva del Bagaglino si è scagliata contro Patty Lipsticks colpevole di aver fatto un commento sul suo fisico: “Tranquilla che non ti si vede, sei secca, tanto c’hai il c**o piatto“. Pamela in quell’occasione ha risposto indispettita: “Non è piatto e almeno io non ce l’ho pieno di cellulite“.

Patrizia e Pamela: scontro in confessionale.

Il conduttore oggi ha chiesto alle due gieffine se avessero chiarito e la Rossetti ha spiegato che nella casa c’è in atto una sorta di guerra fredda: “Lei non mi parla. Io sarei anche andata a parlarle, ma sto rispettando i suoi tempi. Ho visto che non voleva un confronto“.

La Prati ha messo un muro: “E ci credo mi ha offesa sul fisico, poi la cosa degli occhiali delle insicurezze. Dirmi quella cosa sul mio fisico è come dire che il Colosseo è quadrato. No mi dispiace, ma non ci sto, mi ha insultata. Io ho solo sbagliato a rispondere alla provocazione.. […] Si è giocata la mia amicizia sono una persona coerente“. Signorini ha lasciato litigare Patrizia e Pamela ed ha interrotto il collegamento: “Bene le abbiamo lasciate per i fatti loro, perché come vedete queste non la smettono più“.

Questo è il trash di cui abbiamo bisogno, quindi salviamo Pamela che è al televoto e rischia davvero di uscire!

HANNO STACCATO IL COLLEGAMENTO PERCHÉ PATRIZIA E PAMELA STAVANO LITIGANDO IN CONFESSIONALE STO MORENDO#gfvip pic.twitter.com/woBzAPRkKT — 👹 vs uni (@itsmc17) October 27, 2022

“Pamela non vuole parlarmi e si è isolata”.