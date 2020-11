Qualche giorno fa a Pomeriggio 5 un ex gieffino commentando l’eliminazione di Patrizia De Blanck ha parlato di un rumor che ruota intorno alla Contessa: “Forse lo saprete, ma lei non usa biancheria intima”. Barbara d’Urso proprio in merito a questa confessione ha ricordato quando la nobildonna si è tolta la vestaglia ed è rimasta in versione nature durante una diretta andata in onda nel suo programma. In quell’occasione la regia non riuscì a censurare in tempo le immagini e gli spettatori di Canale 5 videro delle immagini CHOC (ovviamente in esclusiva).

Ieri notte i ragazzi hanno festeggiato il compleanno di Rosalinda e mentre erano tutti sui divani, Andrea Zelletta ha lanciato una bombetta su Patrizia De Blanck: “Come la Contessa, che ricordate…non portava mai le mutande“. Pierpaolo si è messo a ridere ed ha risposto: “E pensa a quando te la massaggiavi“.

‘La Patty’ però non è l’unica star a non amare la biancheria, prima di lei anche Marilyn Monroe ne faceva a meno.

Due ore a parlare della Contessa e del fatto che stava in casa senza mutande facendo i disgustati e poi…

