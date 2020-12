Patrizia De Blanck uscita dal GF Vip ha bacchettato Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Barbara d’Urso. L’ex gieffina ha anche spiegato come mai la sua camera puzzava di fogna ed ha risposto a chi l’accusava di non lavarsi spesso.

A differenza di altri suoi coinquilini, la contessa ha preso bene il risultato del televoto, che l’ha vista uscire dalla casa di Cinecittà con solo il 6% delle preferenze dei telespettatori. In una recente intervista infatti la nobildonna ha detto di essere la vincitrice morale di questa edizione del GF Vip.

“So perfettamente di essere la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 5, è così. Ne sono sicura, è la verità. Praticamente da quando sono uscita dal reality di Canale 5 non so più a chi dare i resti. (riporta biccy.it) Ho 5 paparazzi fissi sotto casa mia e non sa quante persone i stanno scrivendo da tutta Italia. – ha dichiarato Patrizia De Blanck ad Alessio Poeta per Chi – In due mesi dal mio arrivo sui social ho già fatto ben 40.000 follower, anzi, li ho superati.

Perché il pubblico mi ha eliminata? Un classico per chi si espone. Io all’interno del GF Vip sono stata autentica. Non ho mai fatto strategie e ho sempre detto quello che pensavo. Una cosa è certa, tornassi indietro non lo rifarei. Credo sia un esperimento sociale troppo sadico”.