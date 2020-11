Dopo due mesi anche Patrizia De Blanck è finita in nomination. La Contessa in puntata è sembrata tranquilla, ma appena Signorini ha salutato i concorrenti è esondata come un fiume che esonda (cit.).

La vippona (che domenica ha litigato con Zorzi) ha scoperto di aver ricevuto un voto anche da Giulia Salemi e si è scagliata contro la povera ragazza.

“Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene. Non la voglio vicino a me quella. Arriva l’ultima scema scompiglia il gioco. Poi mettendo me al televoto con Francesco ha penalizzato lui. […] La prima che arriva dopo due mesi che io sto qui e mi nomina? No, stai proprio lontana da me. Non ti voglio manco vedere. Dopo due mesi che sono qui dentro, capisco se mi nominano gli altri con cui sono stata, ma lei? Allontanati da me, tu per me sei cancellata per sempre. Non voglio sapere manco come ti chiami, non voglio sapere chi sei. Non me ne frega niente, puoi dire quello che ti pare. Cancella il mio nome dalle vostre cose, perché io non ti parlerò mai più. Depennata definitivamente, dopo due mesi questa è arrivata da dieci giorni e mi nomina”.