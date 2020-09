Prepariamoci alla furia di Patrizia De Blanck quando scoprirà cosa ha detto oggi Andrea Cardella a Domenica Live. Il figlio adottivo di Marina Ripa Di Meana ha fatto delle dichiarazioni poco carine sulla Contessa e la sua igiene personale.

“Barbara ho da raccontare un segreto choc su Patrizia De Blanck. Posso dire lo scoop sulla Contessa? Avete presente che hanno messo una lavatrice gigante nella casa del GF Vip? Sono sicuro che un’autrice del programma conosce Patrizia De Blanck e sa che purtroppo la Contessa non si lava. Quindi un giorno la prenderanno e la butteranno dentro la lavatrice per fare una centrifuga. Se non si lava? Diciamo poco. Non ama molto lavarsi, ecco questa è la cosa che volevo dire”.