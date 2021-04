Come aveva già spoilerato un mese fa Giornalettismo, a Patrizia De Blanck è caduto un dente poco prima di registrare la prima puntata di Avanti Un Altro Pure di Sera. Ieri è andato in onda il primo appuntamento con la versione speciale del famoso show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e in studio c’erano quasi tutti gli ex gieffini del GF Vip 5.

Quando è arrivato il suo turno, la Contessa ha mostrato la “finestrella” che aveva in bocca e ha rivelato: “Se l’ho perso? Lascia stare. Ma lo sapete che addentando un biscotto oggi pomeriggio mi è saldato un dente, guardate! Ma non era mica una capsula, ma un dente vero“.

Questa non è certo la prima volta che la nobildonna romana dice addio ad un dente prima di presentarsi in una trasmissione televisiva. Lo scorso febbraio per la semifinale del GF Vip, Patrizia De Blanck ha dichiarato: “Sì è vero mi è saltato via. Mi è cascato mentre mangiavo un biscotto. Sono venuta qui anche così, che mi frega. Non mi importa proprio un ciufolo. La verità è che era un dente mio e non capisco come sia potuta succedere una cosa così. Alfonso no, cosa dici, non era un dente finto o una capsula, ma proprio mio naturale. Però siccome a me non interessa nulla io sono arrivata lo stesso e andiamo avanti!”

E figuriamoci se un dente può fermare la Contessa!

