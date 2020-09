Come avevano previsto in molti Flavia Vento ha abbandonato anche la casa del Grande Fratello Vip. Ad un giorno esatto dal suo ingresso la bionda romana è uscita dalla famosa porta rossa. Per ore i concorrenti hanno cercato di convincere Flavia a ripensarci, anche Patrizia De Blanck ha fatto la sua parte, ma dopo l’insistenza della Vento, la contessa è sbottata ed ha iniziato ad insultarla.

“Ma falla finita tu sei sce*a davvero. Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza. Ma vaffan***o è un giorno che sta qua! Ma è tutta st**nza questa! Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male! Ma allora che ca**o ci sei venuta a fare tu qui dentro? Cosa cavolo ci sei entrata a fare dimmelo.

Ma ti rendi conto che ca**o di figuraccia che stai facendo? Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura del ca**o che fai. Non dovevi venire qui dentro. Rimani almeno 1 settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più. Non ditele che ha ragione, non ce l’ha, non doveva venire qui. Questa si fa ridere dietro da tutta Italia. Ora tutti la prenderanno per il cu*o. Adesso suffraga ancora di più il fatto che è una cr*tina e sce*a. […] Secondo me hai usato la scusa dei cani perché ti sei già rotta di stare qui”.