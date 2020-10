Patrizia De Blanck da settimane usa il nomignolo ‘Enorg’ per il suo ‘vassallo’ Enock Barwuah. Sui social qualcuno si è accorto che ‘Enorg’ è l’anagramma di ‘rogne’, ma anche di un insulto razzista, lo stesso per il quale è stato squalificato Fausto Leali.

Oggi pomeriggio gli autori del GF Vip hanno chiamato la Contessa in confessionale per chiederle di non usare più il soprannome in questione. La nobildonna ovviamente non ha modificato il nome di Enock per insultarlo, ma ha comunque detto che da oggi non userà più ‘Enorg’.

Patrizia dopo aver parlato con la produzione ha confessato tutto a Tommaso e Pierpaolo: “Anagrammando la parola Enorg esce quella parola che non si può dire“.

la contessa che conferma che ha smesso di usare il soprannome “Enorg” perché informata in confessionale dell’anagramma 🤡#GFVIP pic.twitter.com/IfYIANfjI5 — R ✨ (@innomedeltrash) October 30, 2020

Zorzi da bravo pettegolo (dio lo benedica) ha spifferato tutto a Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta: “Ragazzi comunque mi ha detto una cosa la Contessa. Questa è una roba che non avevo mai pensato e quando l’ho pensata mi si è gelato il sangue nelle vene. Sapete perché non lo chiama più Enorg?…..”

L’influencer non ha fatto in tempo a finire la frase che la regia ha cambiato subito stanza. Gli autori a quanto pare non hanno piacere che si parla di questa vicenda, anche se non è grave, visto che nelle parole della Contessa non c’era un briciolo di malignità. Sono sicuro che Enorg le sia venuto fuori solo perché non riusciva a dire Enock. Quindi a questo giro terrei lontane le ipotesi di razzismo.

Zorzi e la confessione su Patrizia De Blanck.