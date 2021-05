Patrizia de Blanck lo scorso week end ha dato una bella lezione ad un omofobo. La contessa stava andando al supermercato insieme al suo amico Lorenzo Castelluccio, quando un signore ha iniziato a deridere il ragazzo per il suo abbigliamento: “Ma come ti sei vestito fr***o di m?!”.

L’ex gieffina non ha esitato un istante e si è scagliata contro l’uomo dandogli delle ombrellate sulla schiena. Il tutto accompagnato dal suo iconico “vaffa”. Per fortuna – invece di reagire – l’omofobo è fuggito.

“Sono stanca di questi omuncoli frustrati e repressi – ha dichiarato Patrizia de Blanck ad Affari Italiani – che si permettono di giudicare e offendere, ancora oggi nel 2021, una persona soltanto perché veste in modo colorato e non in nero, blu o grigio. È l’ora di farla finita perché i tempi e la società sono cambiati. Per questo motivo ho voluto rendere noto l’accaduto. Dopo la mia ombrellata quell’uomo è fuggito come una bambina terrorizzata dal lupo cattivo. Il classico vigliacco che prima lancia il sasso e poi, quando vede una reazione che non si aspettava da parte di una donna, scappa a gambe levate.

Ringrazi il cielo che ho un problema all’anca altrimenti lo avrei inseguito per dargliene altre. Non è possibile che in Italia ancora oggi si possa essere giudicati e quindi scherniti e discriminati per il modo di vestirsi come accade spesso anche alle ragazze in minigonna e tacchi alti. Ma dove viviamo? Siamo in uno stato libero dove chiunque può vestirsi come vuole e non dovrebbe per questo preoccuparsi di essere schernito da qualcun altro.

Episodi di intolleranza e di discriminazione sempre più frequenti. Sono in prima linea nella lotta contro tutte le discriminazioni. Non ne faccio una ragione politica perché non mi interessa, ma di principio e di diritto a potersi esprimere come uno vuole e a poter vivere la propria vita o la propria sessualità come meglio preferisce”.