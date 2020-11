Il web indignato per il comportamento della contessa.

Sarà la noia, la lontananza da sua figlia e dagli affetti, ma sembra quasi che Patrizia De Blanck stia diventando sempre più insofferente al GF Vip. Mercoledì la litigata con Paolo Brosio e ieri uno scontro con il suo adorato Enock Barwuah. La contessa ha raccontato a Stefania Orlando e Dayane Mello di aver preso a sberle il fratello di Mario Balotelli.

“Io stavo parlando con Tommaso e lui si è messo davanti con le braccia aperte. Lo volevo spostare e mi sono arrabbiata molto. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato. Hai capito?!”

Non ho visto il video delle sberle della contessa a Enock, però lei ne parla qui! #GFVIP pic.twitter.com/AwC5EGooIH — Davide 🏳️‍🌈 (@davide_leon) November 5, 2020

Tommaso Zorzi era presente alla scena ed ha raccontato tutto a Maria Teresa Ruta e Oppini: “Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata. Chiedete ad Enock. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende“.

Francesco ha cercato di giustificare il comportamento della nobildonna: “Non è facile alla sua età. Tommy non dico che vada bene, però è stanca, ha un’altra età. Magari mal sopporta certe cose. C’è gente che rompe le scatole più di lei. Non fa apposta a fare certe cose. Ci sono gli 80 anni“.

VIDEO | Tommaso che critica la Contessa per aver dato due schiaffoni a Enock #gfvip pic.twitter.com/aKhrH0r0yo — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) November 5, 2020

Alcuni telespettatori hanno scritto su Twitter che il provvedimento disciplinare che ha portato all’annullamento del televoto potrebbe essere legato proprio alla contessa e agli schiaffi dati ad Enock. Personalmente escluderei questa ipotesi, visto che Patrizia non era tra i concorrenti finiti in nomination.



