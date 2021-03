Incidente fastidioso per la Contessa, l’inconveniente in televisione.

Proprio come altri ex gieffini, anche Patrizia De Blanck sarà ospite speciale di Avanti Un Altro. Durante l’ultima puntata registrata del programma di Paolo Bonolis, la Contessa ha avuto un piccolo incidente. Mentre stava giocano con il conduttore, la nobildonna romana ha perso un dente, non un provvisorio o una faccetta, ma un dente vero. Ovviamente Bonolis ha trasformato questo inconveniente in una gag che ha fatto sorridere tutti i presenti in studio.

“Durante la registrazione di “Avanti un altro” con ospiti i concorrente dell’ultimo “GF vip” imprevisto in diretta per la contessa Patrizia De Blanck che proprio durante il suo ingresso, ha perso un dente. Alt. Un dente vero, non finto! Ha spiegato la Contessa. – riporta Parpiglia su Giornalettismo – Una gag che poi è stata trasformata dal grande Paolo Bonolis in gag durata per tutta la puntata, con la Contessa che continuava a ripetere che il suo dente fosse vero, ma ormai perso”.

Non solo Avanti Un Altro, Patrizia si era presentata senza un dente anche durante la semifinale del Grande Fratello Vip: “Mi è cascato mentre mangiavo un biscotto, ma chi se ne frega, sono venuta anche così, non mi importa nulla. Era un dente mio, non capisco come sia potuto succedere. No Alfonso non era una capsula era vero, ma siccome io me ne frego va bene così e andiamo avanti“.

Direi di fare una puntata speciale di Selfie le cose cambiano…

Patrizia de Blanck: il best of del suo GF Vip.

