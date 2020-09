100 mila euro: era questa la cifra che Patrizia De Blanck aveva chiesto agli autori per accettare di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Il tetto massimo dei compensi quest’anno sarebbe infatti 50 mila euro e sarebbe – secondo i rumors – la cifra presa proprio dalla Contessa che quest’anno, sulla carta, svolge un ruolo cardine nel cast.

Intervistata dal settimanale Nuovo in occasione del suo debutto al GF Vip, Patrizia De Blanck ha parlato del suo cachet senza però entrare troppo nei dettagli.

“Non parlo di soldi perché non è elegante. Ho preso più o meno come gli altri concorrenti e devolverò in beneficenza una parte del compenso. E ora basta con questo argomento che mi ha causato tante critiche sul web! Pensi che qualcuno, rinfacciandomi i miei presunti privilegi, è arrivato ad augurarmi la morte”.