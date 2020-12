Patrizia De Blanck in un’intervista rilasciata a Chi ha rivelato di essere rimasta delusa dal comportamento di Barbara d’Urso nei suoi confronti. La scorsa settimana la contessa è stata più chiara e ha detto di aver trovato volgare e irrispettoso mandare in onda le sue immagini in versione ‘nature’ a Pomeriggio 5.

“Loro mi hanno già chiamata per andare in trasmissione, ma io non vado. Sono ancora scossa per quello che ho visto. Anche perché hanno mandato il video dove si vedeva tutto”.

Durante la sua ospitata a Casa Chi l’ex gieffina ha però spiegato che non è stata solo la diretta in cui è apparsa senza vestiti (anche perché nessuno poteva prevedere quello che avrebbe fatto Patrizia De Blanck in camera) a farla arrabbiare, ma anche un fantomatico “trappolone” che le voleva prepararle Carmelita.

“Barbara non l’ho perdonata, ma non tanto per le mie immagini senza abiti. Piuttosto perché voleva farmi questo trappolone, che ha chiamato tutte le persone, sparlando della mia famiglia, di me e tutto quanto. Cosa che dopo abbiamo ampiamente dimostrato, la verità è venuta a galla. – ha continuato Patrizia De Blanck – Perché tu non puoi rispondere quando stai dentro al GF Vip, mentre fuori stanno facendo le peggio cose per cercare di distruggere la tua immagine, la famiglia, le cose ecc. Grazie al cielo c’era mia figlia che ha saputo rispondere, abbiamo tutte le documentazioni, tutte le cose e così l’hanno piantata. Questa cosa proprio non mi è andata giù”.

Non so voi, ma sono quasi convinto che tra poche settimane rivedremo la Patty Power nei santuari di Barbara.

Lo scherzo di Barbara d’Urso per Patrizia De Blanck.

La telefonata / scherzo di Barbara D’Urso a Patrizia De Blanck.#GFVIP pic.twitter.com/lzJkhyCv8S — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 2, 2020