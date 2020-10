Nuovo scontro tra Patrizia De Blanck e la Marchesa Del Secco D’Aragona (dopo quello epico del 2018), questa volta però non abbiamo rischiato un’azzuffata grazie alla distanza di sicurezza che ha tenuto lontane le due nobildonne. Daniela però ha sferrato un colpo basso, quando ha riportato alla Contessa le parole poco carine che Andrea Cardella ha detto su di lei. Patrizia nella notte ha ripensato alle frecciatine della Del Secco ed ha sbottato, minacciando anche di querelare la Marchesa.

“Ci rendiamo conto di quella? Io speravo tanto che fosse Giada e invece era lei. Alfonso ma che ca**o mi mandi, ma che sei matto? Mi mandi questi personaggi qua. Ma quale scherzo? Che non toccasse la mia famiglia, non si azzardasse. Adesso Giada si arrabbierà come una belva e ha ragione. – ha dichiarato Patrizia De Blanck – Appena esco le faccio una bella querela e dall’esposto si passa alla denuncia. Sta befana del cavolo.

Le ho fatto un esposto in Polizia. Mi odia e fa bene, mi deve odiare. Ma che siamo pazzi, fa benissimo ad avercela con me. Ma chi te se fila. Sono stata in Polizia e ci torno quando esco dalla casa. Mi ha detto che sono sporca, io? Ma ci rendiamo conto?! Ha citato il figlio di Marina, ma non penso che lui le abbia dette, è lei che dice queste cavolate. Quando sarò fuori ci penserò io con una querela”.