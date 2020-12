Il mese scorso Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi hanno svelato che nella camera di Patrizia De Blanck c’erano anche dei topi. Zelletta e la Orlando avevano aggiunto benzina sul fuoco dicendo che le stanze della contessa ‘puzzavano come una fogna’ e adesso la nobildonna è tornata a parlare del problema del cattivo odore che proveniva dal suo bagno. L’ex gieffina in un’intervista pubblicata su Nuovo ha anche ammesso di aver convissuto con due bei topolini, proprio come avevano detto i suoi coinquilini.

“Il bagno della mia stanza non profumava, ma io mi tappavo il naso e andavo avanti nel timore mi spostassero nelle camere da letto comuni. Ho già detto che c’era questo peoblema in bagno, non c’erano nemmeno finestre. Ad un certo punto sono comparsi due topi…Il più piccolo è scomparso subito, mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia a lungo. – ha continuato Patrizia De Blanck – Non capisco proprio perché tutti hanno paura dei topi, io li trovo così carini”.

Una cosa è certa, i due topolini non hanno patito la fame nella camera di Patty Power.

Patrizia De Blanck e la frecciatina a Giulia Salemi e Dayane Mello.

“No che non sono dalla loro parte. Penso siano semplicemente gelose perché Elisabetta Gregoraci, al contrario loro, ce l’ha fatta partendo dal basso. Alla fine per cosa sono famose? Si sono fatte conoscere perché sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia si sono presentate senza intimo. Sto dicendo quello che ho visto sui giornali, le loro fotografie”.

Intanto il topo in camera di Patrizia che avrà altro cibo: #GFVIP pic.twitter.com/ioGSUeI7MH — ce ci (@waowawes) November 20, 2020

Malgioglio: io ho un terrore dei topi

Stefania: bene🐍ecco🐍perchè🐍non🐍ti🐍hanno🐍messo🐍lì (la camera della contessa) Ma buongiorno reginaa✈️✈️ #gfvip pic.twitter.com/ZIJKRNThOx — (@biasbowie02) December 1, 2020