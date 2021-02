Nella casa del GF Vip Patrizia De Blanck e Giulia Salemi non hanno mai avuto un grande rapporto. La Contessa ha fatto la sua uscita di scena inviperita con l’influencer per la nomination subita, ma in uno degli ultimi numeri del settimanale Nuovo le ha voluto dare un consiglio. La nobildonna ha dichiarato che la Salemi dovrebbe stare attenta a Pierpaolo, perché secondo lei non ha dimenticato Elisabetta Gregoraci.

“Non credo molto in questo amore. Penso che quella di Pierpaolo sia una sceneggiata che gli serve per far parlare di lui. Poi può darsi che sia cominciata come una sceneggiata e che finisca con un sentimento vero, ma nutro profondi dubbi. Giulia può anche essere innamorata di Pierpaolo, non lo metto in dubbio, ma la esorto a stare attenta perché lui non ha mai dimenticato la Gregoraci. Lei ha un background importante e una vita affascinante, in grado di conquistare facilmente un uomo. A Pierpaolo, ogni volta che la rivede, brillano gli occhi di una luce diversa. Giulia deve stare attenta perché se il loro amore dovesse decollare anche fuori dal GF Vip e una sera Pierpaolo dovesse ritrovare Elisabetta nello stesso ristorante… non rimarrebbe indifferente. Giulia dovrà sempre fare i conti con il fantasma della Gregoraci”.

Secondo me il rapporto tra Pretelli ed EliGreg è stato un attimo sopravvalutato. Poteva nascere una storia, ma così non è stato, punto. Elisabetta è già andata avanti e adesso l’ex velino sta insieme a Giulia, quanto durerà dipende da loro, non certo dalla conduttrice di Battiti (sul petto) Live.



La sfuriata di Patrizia De Blanck dopo la nomination di Giulia.

Patrizia a Giulia:” la prossima volta prendo un pipistrello vivo e te lo metto nel letto e voglio vedere cosa fai”#gfvip

Giulia:”tanto io non mi offendo perché non sono permalosa”

Fonti: Libero, Blogtivvu