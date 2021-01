Nessuno mette Patrizia De Blanck in un angolo e lo sappiamo bene. La contessa non si è mai fatta imporre nulla al GF Vip e qualche settimana fa ha anche infranto le regole di sicurezza ed è stata portata di peso al suo posto. Non contenta la nobildonna romana ne ha combinata un’altra delle sue e lunedì scorso si è presentata in studio con un abito firmato, con tanto di marchio ben in vista. Gli autori le hanno spiegato che non si possono esporre firme e per questo l’hanno fatta coprire con uno scialle. L’ex gieffina non appena è iniziata la diretta ha preso lo scialle e l’ha scaraventato via, fregandosene delle direttive.

“Ho una cosa sulla Contessa. Patrizia De Blanck si è portata da mangiare da casa un caco, sì, un caco. Giuro, ma soprattutto si è presentata con un vestito griffatissimo nel senso che il marchio si vedeva più della sua immagine. Voi sapete che non poteva andare in onda con i marchi in vista. – ha svelato Gabriele Parpiglia a Casa Chi – La produzione quindi le ha imposto di mettere uno scialle preso dai magazzini, uno scialle fucsia che però non abbelliva la sua immagine e c’è stato un litigio furioso. Alla fine lei è entrata in onda con lo scialle ma appena si sono accese le luci delle telecamere lo ha tolto e l’ha tirato via. So che c’è stato il caos tra lei e chi si occupa della sicurezza del Grande Fratello Vip. Sono tutte cose vere è successo davvero questa diatriba”.

Mi sembra quasi di sentirla: “Me ne frego! Col cavolo che mi metto questa schifezza. Vaffa!”



Patrizia De Blanck e la sua camera degli orrori al GF Vip.

“Quello che dicono non è proprio vero. La realtà è che il bagno della mia stanza puzzava. Dovevo chiudermi il naso e facevo finta di nulla per paura che mi mettessero con gli altri. In quel wc non c’erano nemmeno le finestre. Poi sono comparsi pure due topi”.

Andrea Zelletta e Stefania Orlando parlano della puzza nella camera della Contessa#GFVIP pic.twitter.com/kX1IRyNkKf — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 18, 2020