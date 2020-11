Ieri sera Stefania Orlando si è beccata ben 4 nomination, ma una di queste ha insospettito il pubblico (e non solo). Le donne hanno scelto chi nominare usando le famose foto, ma – ovviamente – senza consultarsi prima, quindi la motivazione di Patrizia De Blanck è apparsa subito strana: “Io voto Stefania per una semplice cosa. L’altra volta abbiamo discusso, è stata un po’ maliziosa nei miei riguardi. Allora visto che stasera l’hanno nominata tutti la nomino pure io. Tanto uno in più o uno in meno non cambia molto“.

Antonella Elia ha notato la frase della Contessa (che ieri ha compiuto 80 anni) e l’ha fatto presente immediatamente al conduttore: “Alfonso, c’è qualcosa che non va. Si sono messe d’accordo. Perché Patrizia De Blanck ha detto che nominava Stefania perché l’hanno fatto anche le altre. Lei come faceva a sapere chi avrebbero nominato le altre concorrenti? Ha proprio detto che ha fatto il suo nome perché un voto in più o in meno non cambiava niente”.

Signorini è rimasto un po’ perplesso e ha detto che la giustificazione della nobildonna era stata data un po’ a caso. Dopo la puntata però è stata la stessa Patrizia De Blanck a vuotare il sacco. La gieffina ha confessato alla Orlando di aver infranto il regolamento e di aver tenuto due foto fino all’ultimo, tirando poi fuori la sua perché ormai era sicuramente in nomination: “Io volevo nominare Rosalinda. Però ho visto che avevi già 1,2,3 4 voti tutti a te. Però te l’ho chiesto prima di farlo. Hai visto che avevo 2 cartoncini? Ce l’avevo sotto e li ho tenuti“.

All’Elia non sfugge nulla, mentre ad Alfonso consiglio…



Patrizia de Blanck e il video in cui dà della falsa a Stefania Orlando.

“A te sta simpatica la bionda? Lei è falsa, sì, molto. Non credevo e invece…”