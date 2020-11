Patrizia de Blanck e la camera dei segreti. La Contessa già lo scorso agosto aveva rivelato di aver chiesto al GF una stanza privata per partecipare al reality. Proprio nel suo spazio personale la nobildonna ha nascosto un orologio funzionante e l’ha anche mostrato ad Enock.

Nella camera però pare non ci sia solo un orologio, ma anche uno o più topi. A fare questa rivelazione è stato Pierpaolo Pretelli, che ha dato anche un nome all’animaletto.

“Ragazzi i primi giorni qui dentro non sapete cosa si portava. C’erano i biscotti e poi il giorno dopo non c’erano più. Chissà che c’era lì. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato quel problema…Renato”.