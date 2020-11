Lunedì per la prima volta Patrizia De Blanck è finita in nomination (adesso manca solo il suo Enorg). Subito dopo la puntata Stefania Orlando ha bussato alla camera dei segreti della Contessa e le ha confessato di averla votata. La nobildonna (che si era appena scagliata contro Giulia Salemi rea di averla nominata) è sembrata molto calma: “Tranquilla tesoro va bene così adesso vado a dormire“.

Ovviamente era tutto un bluff, visto che ieri Patrizia De Blanck ha sputato veleno su Stefania: “Lei non mi è piaciuta. Lei viene dalla puntata precedente mi dice: “Non mi nominare ti prego che c’è mio marito”. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei. Non è una cosa da ridere. Io gli tolgo l’amicizia. Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo. Con voi ci scambieremo il numero di telefono. Poi questa viene alla porta e con aria contrita mi dice che mi ha nominata. Ma che ca**o, ma vai a fare in cu**. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo. Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento”.

Patrì?

Per fortuna che fuori dalla casa del GF Vip c’è il marito di Stefania, che ha subito replicato alle parole di Patrizia De Blanck: “Vai, vai a fare terra bruciata a Stefy, vai tesoro…puoi iniziare già da lunedì! Sappi che su Twitter te la sei già fatta da sola la terra bruciato attorno…e Twitter è il mondo quello vero“.

Patrizia De Blanck attacca (alle spalle) Stefania Orlando: i video.

“Amicizia”? “Continuare a frequentarci fuori”? Ma se la Contessa ogni volta che entrava qualcuno di nuovo (s)parlava di Stefania come se non ci fosse un domani. A Patrì, noi le cose non le dimentichiamo. Salutame a soreta. #GFVIP pic.twitter.com/m7vPeHJouj — 🦊|| (@MarcomeMarmorto) November 19, 2020