Dopo la puntata del GF Vip di luendì sera Paolo Brosio si è lamentato degli autori del programma e di Alfonso Signorini e subito dopo ha minacciato di abbandonare la casa. Elisabetta, Andrea e Pierpaolo hanno fatto calmare il giornalista toscano, che ha cambiato idea e ha deciso di restare. Il conduttore del reality a Casa Chi ha detto che se Brosio non si sente a suo agio è libero di andarsene e nemmeno a farlo apposta Paolo ieri pomeriggio ha detto nuovamente di voler lasciare il gioco. Questa volta Patrizia De Blanck ha sentito lo sfogo del coinquilino ed è sbottata. La contessa è diventata una furia e si è scagliata contro Paolo dicendogli che ha rotto il c…ciufolo.

“Cosa cavolo stai dicendo? Non ti aprono tanto. Paolo, non serve a niente rompi solo i co***oni. Rompi solo le scatole diventi un insopportabile rompi cavolo. E basta con sti ragionamenti che te ne vai a casa. Cos’è una minaccia del ciufolo? Cos’è ogni volta con sta minaccia ‘me ne vado a casa, me ne vado a casa’. Non rompere le scatole. – ha detto Patrizia De Blanck – Tutti quanti noi possiamo andare a casa. Non è che ogni volta lo ripetiamo. Tutti noi abbiamo le nostre situazioni, non sei mica l’unico. Mi incavolo e non posso più sentire queste minacce. Minacce del ciufolo e basta. Non rompiamo le scatole come te. Non puoi più dire queste cose. No, non ti faccio più parlare se ripeti queste cavolate”.