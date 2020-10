Ogni volta che Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 si collega con la diretta del Grande Fratello Vip succede qualcosa di particolare. Il mese scorso Carmelita ha beccato il momento in cui Patrizia De Blanck si è mostrata in versione nature, ma ieri è capitata una cosa molto diversa. Durante il live trasmesso per pochi minuti su Canale 5, la Contessa ha rivelato di aver avuto un aborto. La nobildonna romana ha raccontato di aver perso un figlio e di aver cercato di farne un altro appena le è stato possibile.

“Mi son girate talmente le pal*e che mi ricordo, eravamo a cena, ed io feci di corsa tutta la salita… e ho perso il bambino. Sono andata in clinica, ma niente. Mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi aveva fatto questa iniezione per farmelo tenere che sono andate avanti un anno, senza più avere le mie cose. Non le ho più avuto in quell’anno. Può darsi pure non mi venissero, se non che poi sono tornate. Quando sono tornate sono andata da lui e gli ho detto ‘adesso dobbiamo farlo e non me ne frega nulla. Adesso non faccio un figlio per te, lo faccio per me’. Io prima mi dicevo ‘quando voglio un figlio lo faccio’. Il fatto di non poterlo avere o di non sapere se potevo ancora averlo, mi ha dato al cervello e quindi mi ero fissata che volevo un figlio per me. Gli dissi che se non fosse stato con me io avrei fatto un figlio con un altro uomo. Lui iniziò ad insultarmi dicendo che ero una donna facile e altre cose”.