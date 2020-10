Patrizia De Blanck nuovamente al centro di una polemica. Dopo essere stata bacchettata per aver usato un termine omofobo, questa volta sul web qualcuno ha accusato la Contessa di razzismo per come ha rimproverato Dayane Mello.

La modella stava urlando per salutare Adua ed Elisabetta che erano in Cucurio ed ha turbato un momento di relax della nobildonna romana, che ha sbottato: “Non sta bene in bocca. Questi urli, queste maniere comportamentali. Sembri una selvaggia del Brasile, invece sei una persona per bene. […] Sembra che vieni dalla giungla, una cafona e burina del Tufello”.

La prima che urla in quella casa è la contessa e poi si permette di definire Dayane "selvaggia brasiliana" "si vede che vieni dalla giungla" solo perché ha mandato un saluto a voce alta ai ragazzi nel cucurio. Dayane c'è rimasta male 💔 #GFVIP

La Mello si è scusata con la coinquilina arrabbiata, ma poi ha confessato agli altri compagni di esserci rimasta molto male per le parole di Patrizia: “Patrizia mi ha trattato molto male. Ho voglia di piangere, ho il sorriso, ma sotto sotto mi viene da piangere“.

Onestamente a me non sembra uno sfogo razzista, ma il solito modo rude della Contessa di brontolare gli altri gieffini. Anche perché Patrizia ha nominato pure il ‘Tufello’, che non è una città brasiliana, ma un quartiere di Roma.

Patrizia De Blanck racconta l’episodio agli altri concorrenti.

“Quando mi ha urlato ‘buonanotte’ ho fatto un salto. Questa è questione di educazione, mica stiamo nella giungla brasiliana dove devi urlare come una pazza. Oggi non ci salutiamo io e lei, ma non me ne può fregare di meno. […] Basta, non si possono avere questi urli. Se lei si è offesa io me ne sbatto, chiaro? Me ne frego e lo dico dieci volte”.

Ribadisco che il problema non è la sgridata, ma le parole utilizzate.

Come mi giustificate il “selvaggia brasiliana” “vieni dalla giungla”?

Come mi giustificate il "selvaggia brasiliana" "vieni dalla giungla"?

Non sono frasi xenofobiche? #gfvip @GrandeFratello

