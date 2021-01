Patrizia De Blanck è stata una delle protagoniste di questo GF Vip 5. Tra la sua camera dei segreti, i vaffa, gli scivoloni, i siparietti con Enock ci ha regalato diversi momenti memorabili e trash. Sembra che la contessa anche fuori dalla casa abbia continuato a dare spettacolo, tanto da far arrabbiare la sicurezza del GF Vip. Stando a quello che ha raccontato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, la nobildonna romana durante la pubblicità avrebbe distribuito alle persone presenti nello studio del GF Vip delle caramelle. Secondo il racconto del giornalista l’ex gieffina sarebbe addirittura stata riportata di peso al suo posto.

“Mi raccontano che Patrizia De Blanck ha portato da casa sua dei dolciD Poi durante la pausa pubblicitaria si è alzata e si è messa a distribuire alle persone presenti in studio, autori, al poco di pubblico presente, il mangiare come se fosse tutto normale. So che c’è stata un’arrabbiatura molto forte e le guardie l’hanno presa di peso e portata al suo posto e le hanno sequestrato le caramelle per la precisione. Questo è quello che sarebbe successo quando non erano in diretta”.

Non solo Patrizia De Blanck, pare che un’altra ex gieffina abbia fatto discutere nel backstage del GF Vip: “Un’ex concorrente prima della diretta prende energia cantando del rap e bevendo molto vino. Lo fa dai camerini allo studio. – ha raccontato Parpiglia – Ieri le hanno dato un altro avvertimento. Se non la vedremo in studio significa che ha deciso di non andare più. Posso dirvi che è una molto rock”.

Tra chi beve vino, chi si fa trascinare dalla sicurezza e chi fa scoppiare le catfight, diciamo che servirebbero delle telecamere accese anche dietro le quinte del GF e durante la pubblicità. Un reality trash nel reality.

Patrizia De Blanck, il meglio e il peggio del suo GF Vip.

