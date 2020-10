Un po’ ce lo aspettavamo tutti, con le preghiere del gruppetto dell’Angelo Santo e adesso anche l’arrivo di Brosio Mediaset Extra si è trasformata in Tv2000. Oggi però Patrizia De Blanck ha dato il via ad una conversazione che ricordava tanto una puntata di Mistero.

“Io subisco tentativi continui di possessione. Queste forze mi hanno fatto vedere cose che mi avrebbero dato se avessi ceduto, ma non l’ho fatto e non sono stata posseduta. Io sono forte per questo non ce la fanno. Sono dalla parte della luce e per questo non riescono nel loro intento.

Paolo (che continua a parlare di Covid) visibilmente impaurito dal racconto di Patrizia De Blanck ha tirato fuori le croci che ha al collo ed ha iniziato a strofinarle e giusto per non farsi mancare nulla ha fatto più volte il segno della croce.

“Non devi dire che non si impossessano di te perché sei forte, ma perché sei nella grazia di Dio, di nostro Signore e lui ti protegge. Ho paura no, non mi dire queste cose, fammi toccare le croci che ho qui. Signore, sangue di Gesù cancella queste cosa, Sangue di Cristo allontana da me i demoni.

Dei draghi? No, oddio non dirmelo. La foto dell’antenata? Oddio peggio ancora così c’è la catena delle maledizioni. Patrizia stanotte non mi fai dormire, pensiamo a Cristo”.