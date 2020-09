Patrizia De Blanck e Flavia Vento hanno litigato durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip.

La showgirl, che si è ritirata dal reality dopo 24 ore dal suo ingresso, è stata ospitata in studio da Alfonso Signorini che le ha chiesto i motivi del suo abbandono.

Secondo quanto spiegato da Flavia Vento il motivo del suo ritiro sarebbe da attribuire alla mancanza dei suoi cani, anzi, al suo cane più anziano che sarebbe in fin di vita.

“Ce l’ho un po’ anche con i miei genitori perché gli avevo chiesto di tenermi i cani e mi hanno risposto di no. Così li ho portati in una pensione, ma ero preoccupata perché loro non sono mai stati in una pensione. Uno di loro ha 16 anni, è in fin di vita. E se fosse morto mentre non c’ero?”.