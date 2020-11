Di solito è Maria Teresa Ruta che “disturba” il sonno dei suoi coinquilini tra urla e risate, ma ieri è stato un membro della camera arancione a tenere svegli i concorrenti di quella blu. Paolo Brosio nella sua prima serata al GF Vip si è unito al gruppo di preghiera composto dalla badessa Gregoraci, Rosalinda la principessa delle favole gay ed Enorg Enock. Il giornalista ieri notte ha trovato una nuova compagna di preghiere, Patrizia De Blanck (che pare sia stata perseguitata dai demoni) e con lei si è messo ad urlare l’Ave Maria, come se fosse una sorta di coro da stadio.

Stefania Orlando è sbottata: “Ma cosa stanno facendo? cantano? Ste cose così no è. Spettacolarizzare così non mi piace. Bisogna avere rispetto per tutte le altre confessioni e fedi. Non mi piace proprio. Io porto rispetto, però non è uno spettacolo dai. Io adesso glielo vado a dire. Urlare così… non è che stiamo cantando Maracaibo“.

La conduttrice si è alzata dal letto per andare a fermare i cori di Patrizia De Blanck e Brosio, ma Tommaso, Francesco e Maria Teresa l’hanno fermata: “No Stefania fermati non lo fare. Stefy lascia stare. Lui è appena arrivato diamogli tregua un attimo“.

Io fossi stato al posto di Stefania non li avrei voluti fermare, mi sarei semplicemente messo a urlare una canzone che il duo di Tv Padre Pio avrebbe gradito sicuramente…



Patrizia De Blanck e Paolo Brosio pregano ad alta voce, il video virale.

Non dico cosa penso veramente di chi sta facendo questo ma diciamo che Stefania lo ha espresso perfettamente ed educatamente #GFvip pic.twitter.com/ejQoul1Qmv — [Righetto] (@Ri_Ghetto) November 2, 2020

Stefania Orlando: “urlare così, non è che stiamo cantando Maracaibo”#GFVIP pic.twitter.com/86NbapnYgM — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 2, 2020

PH: per gentile concessione di Endemol Shine Italy