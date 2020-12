Patrizia de Blanck è uscita dalla casa del GF Vip, ma è in pieno mood ‘perdono ma non dimentico’ o forse nemmeno perdona? Di sicuro la Contessa intervistata da Alessio Poeta per Chi ha attaccato Stefania Orlando (aveva giurato vendetta verso di lei due settimane fa) e Tommaso Zorzi per come si sono comportati con lei nel reality.

“Chi mi ha delusa di più? Stefania Orlando: la vera stratega di questa edizione. Mi è sempre stata alle calcagna per capire ogni mia singola mossa. Ora ho visto che si siede spesso dove mi mettevo io. Però di Patrizia De Blanck ce n’è una sola. – ha dichiarato Patrizia De Blanck – Quando sono uscita ha anche pianto. Quelle erano lacrime di coccodrillo. Dal nulla è arrivato persino il marito, Simone Gianlorenzi, a farmi la lezioncina su come trattarla solo perché, durante qualsiasi confronto, la moglie iniziava a piangere per un nonnulla. Le dirò di più, mi ha anche chiesto di non nominarla e poi mi ha ripagata nominandomi. L’ha fatto dopo essersi messa d’accordo con Giulia e Rosalinda. Con Tommaso Zorzi non è stato amore a prima vista. Tutto è partito dalle sue parole nei miei confronti, quando su Chi mi ha definito un personaggio decaduto. Poi ci siamo capiti. Anche se la lezione di bon ton da lui, per avere mangiato due chicchi di riso prima di tutti gli altri, non gliela perdonerò mai”.

Non solo Zorzi e la Orlando, Patriziona ha detto di essere delusa anche da Barbara d’Urso. La nobildonna ha rivelato che si aspettava un trattamento diverso dalla conduttrice di Pomeriggio 5.

“Chi mi ha delusa da fuori? Barbara. Da lei, che conosce bene me e la mia famiglia, mi sarei aspettata un trattamento diverso. Meno male che Giada mi ha difesa”.

Patrizia De Blanck e la litigata con Tommaso Zorzi.