Patrizia De Blanck da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha speso parole buone per tutti: a Tommaso Zorzi ha dato dello str**o ed a Flavia Vento della pazza. Ma ovviamente la mia adorata Contessa non parla male solo dei presenti, ma anche (e soprattutto) degli assenti.

Durante una conversazione con gli altri coinquilini, Patrizia ha infatti raccontato di avere un pessimo ricordo di Maria Teresa Ruta (che questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello Vip insieme alla figlia):

“Maria Teresa Ruta? Per carità! E’ una rompi cogli*ni! Ora non so se è cambiata in questi anni, ma quando ha fatto l’Isola dei Famosi con mia figlia Giada era proprio così”.